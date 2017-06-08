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Прямые трансляции первого этапа ЧУ-2017 по пляжному футболу с 17:00

В столичном Гидропарке проходит первый этап чемпионата Украины по пляжному футболу

  • 08.06.2017 14:17
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Прямые трансляции первого этапа ЧУ-2017 по пляжному футболу с 17:00

Вашему вниманию прямые трансляции всех матчей первого этапа Чемпионата Украины по пляжному футболу 2017, который проходит в Киеве с 8 по 11 июня на «Гидропарк-Арене»:

Расписание:

Чемпионат Украины по пляжному футболу 2017. Первый этап.

м. Киев, «Гидропарк-Арена», 08-11.06.2017

ТУР

ДЕНЬ

АРЕНА

МАТЧИ

 

1

8 июня

(четверг)

Киев, «Гидропарк-арена»

Долобецкий остров,

Гидропарк

17:00 Выбор НФК «Ураган» (LIVE на XSPORT)

18:00 Артур Мьюзик VIT

19:00 Альтернатива Евроформат

 

2

9 июня

(пятница)

Киев, «Гидропарк-арена»

Долобецкий остров,

Гидропарк

17:00 НФК «Ураган» Альтернатива

18:00 Гриффин Артур Мьюзик (LIVE на XSPORT)

19:00 Евроформат VIT

 

3

10 июня

(суббота)

Киев, «Гидропарк-арена»

Долобецкий остров,

Гидропарк

12:00 VIT Альтернатива (LIVE на XSPORT)

13:00 Евроформат Гриффин (на XSPORT о 15:00!)

14:00 Выбор Артур Мьюзик 

 

4

11 июня

(воскресенье)

Киев, «Гидропарк-арена»

Долобецкий остров,

Гидропарк

12:00 Артур Мьюзик НФК «Ураган» (LIVE на XSPORT)

13:00 Выбор Евроформат (LIVE на XSPORT)

14:00 Гриффин VIT (LIVE на XSPORT)

Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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