Вашему вниманию прямые трансляции всех матчей первого этапа Чемпионата Украины по пляжному футболу 2017, который проходит в Киеве с 8 по 11 июня на «Гидропарк-Арене»:
Расписание:
Чемпионат Украины по пляжному футболу 2017. Первый этап.
м. Киев, «Гидропарк-Арена», 08-11.06.2017
|
ТУР
|
ДЕНЬ
|
АРЕНА
|
МАТЧИ
|
1
|
8 июня
(четверг)
|
Киев, «Гидропарк-арена»
Долобецкий остров,
Гидропарк
|
17:00 Выбор - НФК «Ураган» (LIVE на XSPORT)
18:00 Артур Мьюзик - VIT
19:00 Альтернатива - Евроформат
|
2
|
9 июня
(пятница)
|
Киев, «Гидропарк-арена»
Долобецкий остров,
Гидропарк
|
17:00 НФК «Ураган» - Альтернатива
18:00 Гриффин - Артур Мьюзик (LIVE на XSPORT)
19:00 Евроформат - VIT
|
3
|
10 июня
(суббота)
|
Киев, «Гидропарк-арена»
Долобецкий остров,
Гидропарк
|
12:00 VIT - Альтернатива (LIVE на XSPORT)
13:00 Евроформат - Гриффин (на XSPORT о 15:00!)
14:00 Выбор - Артур Мьюзик
|
4
|
11 июня
(воскресенье)
|
Киев, «Гидропарк-арена»
Долобецкий остров,
Гидропарк
|
12:00 Артур Мьюзик - НФК «Ураган» (LIVE на XSPORT)
13:00 Выбор - Евроформат (LIVE на XSPORT)
14:00 Гриффин - VIT (LIVE на XSPORT)
Лев ГАЛУШКО
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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